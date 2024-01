Sollten Anleger sich freuen, Knorr-Bremse?

Die Aktienanalyse von Knorr-Bremse im Vergleich zur Maschinenbranche zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 18,75, was 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,47. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Knorr-Bremse mit 2,49 % etwas niedriger als der Branchendurchschnitt der Maschinenbranche. Dies entspricht einer Differenz von 0,65 Prozentpunkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Diskussionen über Knorr-Bremse waren weder übermäßig positiv noch negativ. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu Knorr-Bremse war weniger als üblich, was auf ein geringeres Anlegerinteresse hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Knorr-Bremse derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 60,86 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 59,1 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von +4,55 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Knorr-Bremse Aktie aufgrund der fundamentalen, Dividenden-, Sentiment- und technischen Analyse.