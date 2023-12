Sollten Anleger sich freuen, Kellogg?

Weitere Suchergebnisse zu "Adelaide Brighton":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien für das Unternehmen Kellanova war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt 12 positive Tage, einen negativen Tag und einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Kellanova daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit eine "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung von Verkaufssignalen führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Kellanova von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kellanova derzeit bei 12,35. Dies bedeutet, dass die Börse 12,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Kellanova zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 69 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Nahrungsmittelbranche derzeit bei 40 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Kellanova-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 6 Neutral, 0 Schlecht. Auch die durchschnittliche Empfehlung für Kellanova aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 66 USD, was einer erwarteten Performance von 21,15 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kellanova derzeit bei 58,76 USD liegt. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 54,48 USD, was zu einer Distanz zum GD200 von -7,28 Prozent führt und somit zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 52,23 USD, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Kellogg kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kellogg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kellogg-Analyse.

Kellogg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...