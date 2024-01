Sollten Anleger sich freuen, Joshin Denki?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. In Bezug auf Joshin Denki bewerten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 27,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Joshin Denki-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis basiert, weist mit einem Wert von 29,78 darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält auch der RSI25 eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Joshin Denki eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Joshin Denki ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was unserer Meinung nach zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Joshin Denki weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Joshin Denki in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Joshin Denki mittlerweile auf 2135,68 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2428 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,69 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2337,72 JPY, was die Aktie mit einem Abstand von +3,86 Prozent zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Joshin Denki daher die Gesamtnote "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Joshin Denki von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.