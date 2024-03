Sollten Anleger sich freuen, Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy beträgt 8,36, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche "Metalle und Bergbau" liegt der Wert jedoch auf ähnlichem Niveau, mit einem aktuellen Unterschied von 0 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Aktie 5,88 CNH beträgt. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,74 CNH, was einem Unterschied von -2,38 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen vom letzten Schlusskurs, weshalb die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Investoren, die in die Aktie von Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 4,83 % profitieren, was einem Mehrertrag von 2,8 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik mit "Gut".

In den sozialen Medien lässt sich eine Aufhellung der Stimmungslage in Bezug auf die Aktie von Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy feststellen. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Sentiments und Buzz mit "Gut". Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen beobachtet werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.