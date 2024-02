Sollten Anleger sich freuen, Japan Electronic Materials?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Japan Electronic Materials liegt derzeit bei 42,24 und zeigt damit eine neutrale Situation an. Dieser Index misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Eine Bewertung als "Neutral" wird auch für den RSI25 vorgenommen, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral gegenüber Japan Electronic Materials. Weder positive noch negative Ausschläge waren in den Diskussionen der letzten Tage zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, basierend auf der mittleren Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet sowie der geringen Rate der Stimmungsänderung.

In der technischen Analyse zeigt sich eine positive Entwicklung, da der gleitende Durchschnittskurs der Japan Electronic Materials auf 1595,49 JPY angestiegen ist, während die Aktie selbst einen Kurs von 1923 JPY erreicht hat. Sowohl die Distanz zum GD200 (+20,53 Prozent) als auch zum GD50 (+10,49 Prozent) führen zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Japan Electronic Materials basierend auf dem Relative Strength Index, der Anlegerstimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.