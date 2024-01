Sollten Anleger sich freuen, Japan Airport Terminal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Japan Airport Terminal-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,43 eine neutralere Position, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Japan Airport Terminal in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist darauf hin, dass sie derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Japan Airport Terminal als überbewertet eingestuft, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 75,62 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,53 im Segment "Verkehrsinfrastruktur". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Japan Airport Terminal liegt derzeit bei 0,74 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,39 % im Bereich "Verkehrsinfrastruktur". Aufgrund dieser Differenz von 1,65 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.