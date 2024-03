Sollten Anleger sich freuen, Intage Holdings?

Intage wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung daher auf neutral eingestuft. Die Messung der Anlegerstimmung insgesamt ergibt somit eine neutrale Einstufung.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Intage konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als neutral. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Intage daher auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Intage führt bei einem Niveau von 46,11 zur Einstufung als neutral. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 42,44 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von neutral.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Intage verläuft aktuell bei 1752,49 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1879 JPY, was einem Abstand von +7,22 Prozent entspricht, und somit eine gute Bewertung ergibt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 1753,96 JPY eine Differenz von +7,13 Prozent und damit auch ein gutes Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von gut auf Basis der beiden Zeiträume.