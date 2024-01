Sollten Anleger sich freuen, Insurance Australia?

Weitere Suchergebnisse zu "Insurance Australia Group":

Die technische Analyse der Insurance Australia zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,52 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 5,66 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +2,54 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 5,78 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,08 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 16,64, was 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Insurance Australia eher neutrale Diskussionen geführt. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt war die Stimmung an drei Tagen größtenteils neutral. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Insurance Australia insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Insurance Australia können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine schwache Diskussionsintensität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ zugenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Insurance Australia in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".