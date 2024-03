Sollten Anleger sich freuen, Imperial Brands?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Während der letzten Wochen hat sich das Sentiment gegenüber Imperial Brands in den sozialen Medien positiv entwickelt. Die Marktteilnehmer zeigen eine grüne Stimmung, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist höher als üblich, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Imperial Brands von 1734 GBP um -3,05 Prozent vom GD200 (1788,51 GBP) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1813,61 GBP, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -4,39 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Imperial Brands-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Imperial Brands eine Dividendenrendite von 7,9 % aus, was 4,06 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt von 3,84 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Imperial Brands liegt bei 57,99 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 62,31. Somit erhält Imperial Brands eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.