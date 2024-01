Sollten Anleger sich freuen, Huajin?

Der Aktienkurs von Huajin verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,89 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 62,98 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 5,09 Prozent, wobei Huajin momentan 62,98 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI von Huajin beträgt 25, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Huajin derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -5,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Huajin eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.