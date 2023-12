Sollten Anleger sich freuen, House Foods?

Die House Foods-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3127,75 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3107 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,66 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3210,68 JPY) zeigt eine ähnliche Abweichung vom letzten Schlusskurs (-3,23 Prozent). Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für House Foods in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für House Foods gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Anlegerstimmung, die neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt, wurde analysiert. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und die Themen, die in den sozialen Medien rund um House Foods diskutiert wurden, waren ebenfalls neutral. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für die House Foods-Aktie beträgt aktuell 31,4, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 63 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die House Foods-Aktie derzeit in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird.