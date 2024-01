Sollten Anleger sich freuen, Hiap Seng Engineering?

Der Aktienkurs von Hiap Seng Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 8,11 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -71,75 Prozent im Branchenvergleich für Hiap Seng Engineering bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,11 Prozent im letzten Jahr. Hiap Seng Engineering lag 71,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hiap Seng Engineering-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls bei 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier auch langfristig betrachtet weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutral über Hiap Seng Engineering diskutiert. Es gab weder besonders positive noch negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Hiap Seng Engineering insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch in den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hiap Seng Engineering festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Somit erhält das Unternehmen in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien ein "Neutral"-Rating für Hiap Seng Engineering.