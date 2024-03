Sollten Anleger sich freuen, Hensoldt?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Hensoldt-Aktie notiert derzeit bei 34,48 EUR und liegt damit um +19,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +20,01 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hensoldt. Dies spiegelt sich auch im Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer wider, das in den roten Bereich tendiert. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen weist jedoch auf ein "Neutral"-Rating hin.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an sieben Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine deutlichen positiven oder negativen Themen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben jedoch überwiegend positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hensoldt-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 28,62, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer abweichenden Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hensoldt.