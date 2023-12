Sollten Anleger sich freuen, Hennessy Advisors?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennessy Advisors":

Der Sentiment und Buzz um die Aktien von Hennessy Advisors werden durch Analysen von Banken und das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung bieten ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hennessy Advisors weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Hennessy Advisors bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hennessy Advisors-Aktie hat einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,44) führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Hennessy Advisors.

Die Dividendenrendite für Hennessy Advisors beträgt 8,27 Prozent, was 3,11 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Hennessy Advisors eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Hennessy Advisors mit einer Rendite von -16,55 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. In der "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.