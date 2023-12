Sollten Anleger sich freuen, HeinekenV?

Heineken erhielt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Heineken wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite beträgt 1,1 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 1,53 Prozent für diese Aktie. Unseren Analysten zufolge erhält Heineken daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Heineken auf 92,18 EUR, während der aktuelle Kurs bei 91,38 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,87 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 85,18 EUR, was einer Distanz von +7,28 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.