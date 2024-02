Sollten Anleger sich freuen, Hawthorn Resources?

Die technische Analyse der Aktie von Hawthorn zeigt, dass sie derzeit -7,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie sogar um -24,55 Prozent unter dem GD200, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Hawthorn hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Auch die sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Einschätzung der Aktienkurse. Hier zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie von Hawthorn hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Schließlich ergibt sich aus dem Relative Strength-Index (RSI), dass die Aktie von Hawthorn als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 90,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,04 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.