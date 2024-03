Sollten Anleger sich freuen, Hangjin?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Jedoch hat sich das Gespräch der Anleger in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hangjin konzentriert. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0,21 % für Hangjin, basierend auf der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Diese Rendite liegt unter dem Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 2,07 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangjin liegt bei 142,65, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Hangjin beträgt 44,99, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.