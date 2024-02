Sollten Anleger sich freuen, Guangdong Homa Appliances?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Homa liegt bei einem Wert von 9. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Nach fundamentaler Analyse ist Guangdong Homa daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf betrachtet, welches im Relative Strength-Index (RSI) festgehalten wird. Der aktuelle RSI-Wert von 61,67 deutet darauf hin, dass die Guangdong Homa weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Guangdong Homa beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter, 2,71). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.