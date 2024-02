Sollten Anleger sich freuen, Grammer?

Der Vergleich des Aktienkurses von Grammer im Bereich "Zyklische Konsumgüter" zeigt, dass die Rendite mit -11,2 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche ist die Rendite mit 10,66 Prozent deutlich niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Grammer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 210,72 auf, was 951 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (20,05). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Grammer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,6 EUR mit dem aktuellen Kurs (9,9 EUR) eine Abweichung von -21,43 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 10,94 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -9,51 Prozent darstellt. Somit erhält die Grammer-Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Grammer in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb Grammer auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.