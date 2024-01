Withsecure Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Withsecure-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,15 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,062 EUR) um -7,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,94 EUR, was einer Abweichung von +12,98 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Withsecure investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erzielen können, was 3,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. Zuletzt wurde die Aktie von Withsecure in den sozialen Medien positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Withsecure-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.