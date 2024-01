Sollten Anleger sich freuen, Ginza Renoir?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Ginza Renoir war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Internet-Kommunikation zeigte in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Ginza Renoir in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 854,15 JPY, während der Kurs der Aktie bei 875 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,44 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,96 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie der Ginza Renoir ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 beträgt 31,25 und der RSI25 liegt bei 34,38, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie auf allen analysierten Ebenen als "Neutral" bewertet.