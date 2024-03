Sollten Anleger sich freuen, Genki Sushi?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Genki Sushi als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Genki Sushi-Aktie liegt der RSI7 bei 94,67, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 65,07 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, wodurch dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Genki Sushi-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die vergangenen Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen, wodurch das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Aktie von Genki Sushi bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genki Sushi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2722,82 JPY liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 3290 JPY liegt, was einem Unterschied von +20,83 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3549,3 JPY) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,31 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Genki Sushi-Aktie somit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.