Sollten Anleger sich freuen, General Mills?

Mit einer Dividendenrendite von 3,77 Prozent liegt General Mills nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Anlegerstimmung zeigt sich überwiegend negativ, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. In den letzten Tagen gab es sechs positive und acht negative Tage, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme zeigen ebenfalls überwiegend Verkaufssignale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine negative Einschätzung für General Mills. Die Diskussionsintensität ist rückläufig und die Rate der Stimmungsänderung zeigt einen negativen Trend. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass General Mills weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält General Mills von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung, dem Sentiment und Buzz, sowie dem Relative Strength Index.

