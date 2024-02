Sollten Anleger sich freuen, Generac?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Generac-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 59, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 64,46, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt erhält die Generac-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse des RSI.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung liegt der aktuelle Kurs der Generac bei 115,33 USD, was einem Abstand von -1,2 Prozent vom GD200 (116,73 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, steht bei 120,68 USD, was zu einem Abstand von -4,43 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Generac-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten bewerten die Generac-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 4 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 149 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 29,19 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Generac-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 2 Prozent unterperformt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 1,63 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.