Sollten Anleger sich freuen, GFT?

Die Anleger-Stimmung bei Gft in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist derzeit neutral. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Es gab in den letzten Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der neutralen Einschätzung führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte Signale und keine guten Signale, was zu einer insgesamt "schlechten" Empfehlung führte.

Die technische Analyse ergab einen überverkauften Wert von 28,14 im Relative Strength-Index (RSI) für die Gft-Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "gut" eingestuft wurde. Über einen Zeitraum von 25 Tagen ergab sich jedoch ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Einstufung führte. Insgesamt wurde die RSI-Einstufung als "gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gft liegt bei 17 und damit unter dem Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 69,64) um etwa 75 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "gute" Bewertung.

In der technischen Analyse wurde ein Durchschnitt von 29,04 EUR für den Schlusskurs der Gft-Aktie in den letzten 200 Handelstagen errechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 31,2 EUR, was zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 30,28 EUR, was zu einer "neutralen" Bewertung auf dieser Basis führte. Insgesamt erhielt Gft in der einfachen Charttechnik eine "gute" Bewertung.