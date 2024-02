Sollten Anleger sich freuen, FreeBit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Freebit. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 72,28 Punkte, was bedeutet, dass Freebit momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen ist Freebit auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Freebit wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Wir haben die Aktie von Freebit auf diese Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Freebit hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Freebit derzeit bei 1315,63 JPY, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1429 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +8,62 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1392,98 JPY, was einer Differenz von +2,59 Prozent entspricht und damit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".