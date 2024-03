Sollten Anleger sich freuen, Franco-Nevada?

Franco-Nevada im Vergleich zu Branchen-Durchschnitt unterbewertet

Laut unserer Analyse ist die Aktie von Franco-Nevada im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 31,1, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 335,57 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Franco-Nevada mit einer Rendite von -18,33 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,83 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Franco-Nevada mit 2,49 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Franco-Nevada aktuell bei 171,4 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 156,48 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -8,7 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 146,55 CAD, was einer Differenz von +6,78 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Franco-Nevada-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Franco-Nevada auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,32 % aus, was 2,25 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.