Sollten Anleger sich freuen, First Quantum Minerals?

Per 24.02.2023, 23:32 Uhr wird für die Aktie First Quantum Minerals am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 26.59 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Materialien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Quantum Minerals entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der First Quantum Minerals verläuft aktuell bei 27,49 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 26,59 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,27 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 28,81 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die First Quantum Minerals-Aktie der aktuellen Differenz von -7,71 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der First Quantum Minerals ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Quantum Minerals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,28, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,58, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Quantum Minerals liegt bei einem Wert von 12,38. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 96,38) unter dem Durschschnitt (ca. 87 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist First Quantum Minerals damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.