Sollten Anleger sich freuen, Federal Home Loan Mortgagech Pref?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie Anleger berichten. Positive Themen standen an vier Tagen im Mittelpunkt der Diskussion, während an neun Tagen negative Themen dominierten. Besonders verstärkt wurde in den letzten Tagen auch über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Federal Home Loan Mortgage diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (5,63 %) schneidet Federal Home Loan Mortgage mit einer Dividende von 0 % niedriger ab. Die Differenz beträgt somit 5,63 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Federal Home Loan Mortgage-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (38,03) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Federal Home Loan Mortgage beträgt 12, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (Durchschnitt KGV von 0) eine "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion ergibt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung der Federal Home Loan Mortgage-Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Dividende, den Relative Strength Index und die fundamentalen Gesichtspunkte.

Federal Home Loan Mortgagech Pref kaufen, halten oder verkaufen?

