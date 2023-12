Sollten Anleger sich freuen, Fairfax Financial HoldingsPref K?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Fairfax-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 43,82, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 52,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Fairfax-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1058,63 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1210 CAD liegt somit deutlich darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 1198,54 CAD, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält die Fairfax-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Fairfax-Aktie ist ebenfalls positiv, mit 5 Bewertungen als "Gut" und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1494 CAD, was eine Performance von 23,47 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurswert von 1210 CAD bedeutet. Insgesamt erhält die Fairfax-Aktie daher von der Redaktion das Rating "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Versicherung"-Branche hat die Fairfax-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +43,69 Prozent gezeigt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Analysteneinschätzung und der Branchenvergleich, dass die Fairfax-Aktie gute Aussichten hat und insgesamt positiv bewertet wird.