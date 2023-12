Sollten Anleger sich freuen, Etablissementen Franz Colruyt?

Weitere Suchergebnisse zu "Colruyt":

Derzeit schüttet Colruyt Nv höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einem Unterschied von 3,47 Prozentpunkten (3,47 % gegenüber 0 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Colruyt Nv als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Colruyt Nv-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10,89 und ein Wert für den RSI25 von 33,04, was zu einer "Gut"-Empfehlung für RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz ist festzustellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Colruyt Nv in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Colruyt Nv liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Colruyt Nv damit eine "Neutral"-Bewertung.