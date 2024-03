Sollten Anleger sich freuen, Essential Properties Realty?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für den Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 44,68, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für den RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 37,22, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Essential Properties Realty Trust Inc veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analysten geben dem Unternehmen ebenfalls ein positives Rating, da von 5 Analysten 5 eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Essential Properties Realty Trust Inc liegt bei 28,13 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 9,52 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine gute Bewertung, da der aktuelle Kurs um +7,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Allerdings erhält sie für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Gesamtbewertung für die Essential Properties Realty Trust Inc, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch in der Analyse der technischen Indikatoren.