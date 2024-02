Sollten Anleger sich freuen, Engie?

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf die Diskussionen und die Stimmungsänderungen im Zusammenhang mit Engie wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat Engie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,81 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +13,81 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Engie mit 13,81 Prozent deutlich darüber. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Engie-Aktie in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine schlechtere Bewertung aufgrund des Unterschieds zum letzten Schlusskurs.

In Bezug auf die Dividende schüttet Engie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Multi-Dienstprogramme" eine höhere Dividende von 4,55 % aus, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für Engie basierend auf der Diskussionsintensität, der Branchenvergleich Aktienkurs, der technischen Analyse und der Dividende.