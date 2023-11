Sollten Anleger sich freuen, Enerpac Tool?

Die technische Analyse der Enerpac Tool-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 27,25 USD liegt, was einer Abweichung von +2,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,64 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,41 Prozent Abweichung) auf ein "Neutral"-Rating hin.

Die Anleger-Stimmung bei Enerpac Tool in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Enerpac Tool in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Enerpac Tool-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 28,44 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Enerpac Tool somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.