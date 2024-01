Sollten Anleger sich freuen, Elanders AB?

Der Softfaktor ist bei der Bewertung einer Aktie von entscheidender Bedeutung. Dazu zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Elanders folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich aktiv. Daher erhält Elanders für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Elanders daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Aus technischer Sicht ist die Elanders-Aktie mit einem Kurs von 98 SEK inzwischen +6,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Schlecht" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei -10,85 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Elanders-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Elanders aufgegriffen. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Elanders-Aktie liegt bei 23, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 40,18 und damit wird die Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Elanders.