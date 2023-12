Sollten Anleger sich freuen, Edison?

In den letzten zwölf Monaten erhielt Edison insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 0 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt die Aktie mit einer Rendite von -3,14 Prozent 8 Prozent unter dem Durchschnitt (4,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt ebenfalls 4,86 Prozent, wobei Edison aktuell 8 Prozent unter diesem Wert liegt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Eine Kursprognose von 90,86 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 0,23 Prozent, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Jedoch gibt es keine aktuellen Analystenupdates zu Edison, was die Situation unverändert lässt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Edison-Aktie einen aktuellen Wert von 41, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 49,54) liefert ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Sentiment und Buzz-Analyse ist die Stimmung für Edison in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch deutet eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, wodurch Edison eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Edison aufgrund der Kursprognose und des RSI, während die Sentiment und Buzz-Analyse zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird aufgrund der Branchenvergleichs des Aktienkurses allerdings insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.