Sollten Anleger sich freuen, Dynasty Gold?

Der Aktienkurs von Dynasty Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -20,9 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -17,73 Prozent im Branchenvergleich für Dynasty Gold entspricht. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,9 Prozent im letzten Jahr, und Dynasty Gold lag 17,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dynasty Gold liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dynasty Gold liegt derzeit bei 81,03, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Dynasty Gold 81,03 Euro zahlt. Dies ist 76 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Dynasty Gold-Aktie mit 0,22 CAD bewertet, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 CAD liegt, was einer Abweichung von -36,36 Prozent im Vergleich entspricht, und somit erhält Dynasty Gold eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dynasty Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.