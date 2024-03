Sollten Anleger sich freuen, Deutsche Pfandbriefbank?

Der Aktienkurs der Deutschen Pfandbriefbank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche eine Underperformance von -60,33 Prozent bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 5,7 Prozent, wobei die Deutsche Pfandbriefbank um 61,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorenvergleichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,32 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,816 EUR liegt, was einer Abweichung von -39,62 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,13 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,61 Prozent). Daher erhält die Aktie sowohl für die einfache Charttechnik als auch für die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie (4,07) auf Basis der heutigen Notierungen 93 Prozent niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (61,3). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut" ergibt.

Die Stimmung der Anleger bei Deutsche Pfandbriefbank in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was darauf hindeutet, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Allerdings zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 9 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung eine "Gut" Einschätzung.