Sollten Anleger sich freuen, De Heavy Industry?

Die Stimmung unter den Anlegern für Dalian Huarui Heavy Industry ist insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Dalian Huarui Heavy Industry mit 4,51 CNH derzeit -0,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,2 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalian Huarui Heavy Industry liegt mit 23,03 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Maschinen". Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dalian Huarui Heavy Industry liegt bei 41,67, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,6 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Dalian Huarui Heavy Industry.