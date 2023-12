Sollten Anleger sich freuen, Dawnrays Pharmaceutical?

Die Dawnrays Pharmaceutical-Aktie wird aus charttechnischer Sicht derzeit kritisch betrachtet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der des letzten 50 Handelstage liegen unter dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer negativen Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat sich die Dawnrays Pharmaceutical-Aktie jedoch gut entwickelt. Mit einer Rendite von -1,1 Prozent liegt sie mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von -10,83 Prozent in den letzten 12 Monaten eine sehr gute Performance gezeigt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Einschätzung führt.

Was die Dividendenrendite betrifft, so weist Dawnrays Pharmaceutical derzeit eine Rendite von 7,86 % auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt und somit positiv bewertet wird.