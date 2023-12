Sollten Anleger sich freuen, Danaher?

Aktuell weist die Aktie von Danaher eine Dividendenrendite von 0,5 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör um 1,99 Prozentpunkte niedriger liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Danaher in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine signifikante Diskussionsstärke in Bezug auf Danaher gemessen, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Danaher-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 26 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI der letzten 25 Tage bei 30,23, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine RSI-Bewertung der Aktie als "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Danaher bei 27 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,03 im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.