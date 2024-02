Sollten Anleger sich freuen, Cross Country Healthcare?

Die Aktie der Cross Country Healthcare wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 3 positiven, 3 neutralen und keiner negativen Bewertung versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". In den letzten 30 Tagen gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 31,33 USD, was aufgrund des aktuellen Schlusskurses von 17,02 USD eine erwartete Kursentwicklung von 84,1 Prozent bedeutet und somit als positiv eingestuft wird.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat die Aktie von Cross Country Healthcare im letzten Jahr eine Rendite von -19,78 Prozent erzielt, was 13,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche beträgt 2,5 Prozent, was bedeutet, dass Cross Country Healthcare aktuell um 22,28 Prozent unter diesem Wert liegt und daher insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cross Country Healthcare, mit zehn positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cross Country Healthcare derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.