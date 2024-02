Sollten Anleger sich freuen, Covestro?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie von Covestro wird derzeit mit einem Kurs von 49 EUR gehandelt, was einem Rückgang von -2,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ist die Aktie jedoch um +4,03 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Covestro derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,25 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergab 6 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Daher erhält die Covestro-Aktie ein "Gut"-Rating.