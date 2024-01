Sollten Anleger sich freuen, Costamare?

Die technische Analyse der Costamare-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,31 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 26,15 USD weicht somit um +3,32 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 25,6 USD nahe am letzten Schlusskurs (+2,15 Prozent) und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Costamare-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Costamare liegt der RSI7 bei 39,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 29,58, was bedeutet, dass Costamare hier überverkauft ist. Insgesamt erhält das Costamare-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Costamare festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Costamare für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Costamare wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Costamare auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.