Sollten Anleger sich freuen, Cosco Shipping Ports?

Der Aktienkurs von Cosco Shipping Ports hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -2,43 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -1,62 Prozent für Cosco Shipping Ports entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -7,49 Prozent im letzten Jahr. Cosco Shipping Ports lag 3,43 Prozent über diesem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45 Punkte, was bedeutet, dass Cosco Shipping Ports momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Cosco Shipping Ports überkauft und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cosco Shipping Ports in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher errechnet sich insgesamt ein "Neutral"-Rating zur Anleger-Stimmung.