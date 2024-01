Sollten Anleger sich freuen, Contagious Gaming?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normalisiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Ein RSI-Wert von 50 wird als "Neutral" eingestuft. Für Contagious Gaming beträgt der RSI25, der die Dynamik über 25 Tage misst, ebenfalls 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Contagious Gaming im letzten Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 46,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,11 Prozent, und Contagious Gaming liegt aktuell 48,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Contagious Gaming liegt bei 0 %, was 4,03 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger zu Contagious Gaming in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen gefunden, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anlegerstimmung als "Neutral".