Sollten Anleger sich freuen, Clean Harbors?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Clean Harbors liegt bei 31,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 38,04, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie von Clean Harbors im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,95 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt die Aktie jedoch um 91,91 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,16 Prozent, wobei Clean Harbors aktuell um 48,79 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Clean Harbors überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der letzte Schlusskurs der Clean Harbors-Aktie um 12,7 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um 8,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.