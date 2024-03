Sollten Anleger sich freuen, Clairvest?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Clairvest hat derzeit ein KGV von 13,44, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 85 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clairvest-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 77,49 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 72,11 CAD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -6,94 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs bei ähnlichen -3,98 Prozent liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Clairvest beträgt derzeit 0,13 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,92 % für "Kapitalmärkte". Mit einer Differenz von 5,79 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Medien wurden die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv hinsichtlich Clairvest bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine insgesamt positive Einstufung.