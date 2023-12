Sollten Anleger sich freuen, City of London Investment?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von City Of London Investment wurde in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde die Aktie heute neutral eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für City Of London Investment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 20,62 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der City Of London Investment liegt bei 50 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 54,46 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist City Of London Investment eine Dividendenrendite von 9,59 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,02 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie für die Aktie der City Of London Investment.