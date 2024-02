Sollten Anleger sich freuen, Chofuisakusho?

Die Chofu Seisakusho-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2230,44 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2026 JPY, was einem Unterschied von -9,17 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2058,96 JPY wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,6 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chofu Seisakusho-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Chofu Seisakusho, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Chofu Seisakusho-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurden keine bedeutend intensiveren Diskussionen über das Unternehmen geführt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chofu Seisakusho-Aktie also ein "Neutral"-Rating.